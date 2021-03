Il GF Vip è finito, o forse no? Giulia fare un passo verso Tommaso, ma qualcosa va storto.

Giulia Salemi e Tommaso Zorzi usciti dal GF Vip non sono riusciti a ricucire il loro rapporto. Il vincitore del reality di Canale 5 ai microfoni di Silvia Toffanin ha anche lanciato una shade all’ex amica:”Lei è una falsa. […] Se ora potrebbe essere una delle mie amiche? Direi di no“.

Ma proprio nel backstage di Verissimo pare sia successo qualcosa, o meglio, NON sia successo qualcosa. Secondo l’informatissimo Santo Pirrotta, Giulia Salemi avrebbe provato a salutare Tommaso, che però non avrebbe risposto, anzi, sarebbe andato via girandosi dall’altra parte.

“Non hanno fatto pace. Dietro le quinte di Verissimo Giulia Salemi ha provato a salutare Tommaso Zorzi si è girato dall’altra parte ed è scappato come un gatto in tangenziale. Zorzi non ne vuole proprio sapere. I due sono ai ferri corti, anzi cortissimi. Neanche un saluto, zero”.

In pratica il GF Vip continua anche dietro le quinte degli altri programmi Mediaset.

Giulia Salemi e il saluto mancato di Zorzi, il gossip di Pirrotta.

