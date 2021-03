Dalla fine del GF Vip 5 è passata una settimana, ma Giulia Salemi e Tommaso Zorzi a quanto pare non si sono ancora chiariti. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli a Verissimo ha detto di essere molto dispiaciuta per la battuta del suo (ex?) amico su Amy Winehouse e San Patrignano e oggi Tommaso ha dato una sua spiegazione su quanto accaduto nella casa di Cinecittà.

“Giulia Salemi non era nel cofanetto delle mie amicizie. Lei è entrata nella casa che avevamo litigato mesi prima per la storia dei nostri libri. Quella cosa a me ha dato la cifra della persona. Se potrebbe essere una mia amica? No. Dopo quello che ho visto e sentito no. Se l’è presa per le mie battute su Amy Winehouse e San Patrignano? Se tu sei una mia amica e mi conosci e conosci il mio tono, se ti offendi è perché hai scelto di offenderti tu e non perché ti sei sentita offesa. Mica ero serio. Lato suo questa cosa è stata strumentalizzata. Ho sentito cose di lei che diceva che sono un cecchino, che miro al cuore, che sono perfido. Lì lei non scherzava e io posso sentirmi offeso, invece non mi ci sento. Eppure lei e Pier facevano grandi cappotti sulla questione mia, invece non mi importa”.

Le catfight gieffine sono ancora fresche, tra 1 mese sembrerà tutto così ridicolo che sono sicuro che Tommaso e Giulia chiariranno.

Giulia Salemi e la sua precisazione.

Subito dopo Zorzi, sono entrati in studio a Verissimo anche Pierpaolo e Giulia Salemi e lei ha voluto mettere un punto sulla questione ‘faida con Zorzi’.