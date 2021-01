La scorsa settimana Tommaso Zorzi è andato in crisi quando ha intuito che il GF Vip potrebbe non finire più l’otto febbraio. Il giorno dopo una donna si è piazzata fuori dalla casa di Cinecittà ad urlare “il programma finisce il 26 febbraio“. In quell’occasione in giardino ad ascoltare c’erano solo Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli e Maria Teresa Ruta. Oggi l’influencer milanese ha lanciato la bomba “speriamo che quello che ha detto la signora fuori non sia vero“, scatenando la curiosità dei suoi coinquilini. A raccontare il resto insieme a lei c’ha pensato l’ex velino.

“Questa cosa la sappiamo io e lei, ma anche Maria Teresa. Se è una cosa brutta? Tu Giulia non reggi un cecio in bocca. Noi abbiamo capito così, ma magari è tutt’altro”.

Andrea Zelletta non ha creduto alla rivelazione della telespettatrice: “Ma non è possibile raga, non è proprio possibile questa cosa. Oddio ma non è che era gennaio e non febbraio?“. Cecilia Capriotti invece ha reagito con più tranquillità ed ha dato peso allo spoiler: “Però ragazzi, questa signora non ha mai detto le bugie“. Quella che l’ha presa peggio però è stata Rosalinda Cannavò: “No dai non potete dirmi questo, perché io non dormo stanotte“.

Io preparo i popcorn per quando Tommaso scoprirà che la finale è stata posticipata di 3 settimane.



Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli rivelano dello spoiler sulla finale: i filmati.

stefania in piazzetta morra dice a pier a giulia di essere sconvolta dalla rivelazione del prolungamento che hanno fatto.. ora stefania sta in totale paranoia, ma voi cari autori continuare pure a fare finta di nulla tanto lì dentro non ci sono persone ma oggetti. #tzvip pic.twitter.com/jgHzG2wH97 — Ale🍒 | Finirà Bene.🌍💫 (@ale_ciarrox98) January 18, 2021