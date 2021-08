Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, i due in questi giorni si sono concessi una romantica vacanza ad Ibiza. E proprio mentre gli ex gieffini si godevano il sole ibizenco, sul web ha iniziato a circolare il rumor del loro imminente matrimonio. A lanciare l’indiscrezione è stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica.

“Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi presto sposi. I due starebbero organizzando il futuro matrimonio, con tanto di famiglia, quindi un figlio. Grandi preparativi per i ragazzi. Sempre più certa la loro storia d’amore, tutto vero. La fonte ufficiale sono io, Alessandro Rosica. Chi ruberà la notizia senza citarmi, andremo sotto i commenti e faremo buuuuuuuu vi adoro. In bocca al lupo Prelemi, che la vita vi sorrida, tanti auguri”.

I fan della coppia sono rimasti spiazzati dalla notizia e qualcuno ha chiesto conferma alla mamma di Giulia, Fariba Tehrani. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi però pare non saperne niente: “Un matrimonio adesso per la Giulia e Pier? Ragazzi a me questa cosa non risulta proprio“.

Magari non nei prossimi mesi, ma che Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli (che presto sarà a Tale e Quale Show) pensino di sposarsi in futuro è plausibile. La bella influencer infatti ha sempre detto di sognare un matrimonio e una famiglia, quindi non è un’ipotesi utopistica.

