Giulia Salemi ieri sera ha avuto il piacere di ospitare Pierpaolo Pretelli al GF Vip Party e – in piena modalità “intervista doppia” – Gaia Zorzi ha così messo al muro i due ex gieffini facendo loro alcune domande sulla coppia.

A domanda diretta “vi conoscevate già prima del Grande Fratello?” i due hanno risposto di sì, svelando un curioso aneddoto. “Quando siamo usciti dalla Casa ci siamo scambiati i numeri” – ha esordito Pierpaolo Pretelli – “Dopo che gliel’ho dato lei mi ha fatto uno squillo. Ero salvato ‘Pierpaolo Velino’. Io invece l’avevo salvata ‘Giulia Milano’, anzi ‘Giulia Milano 1’, perché c’era già ‘Giulia Milano 2’, ‘Giulia Milano 3′.. E’ una burla, sto giocando!“. “Ci siamo conosciuti nel 2014 ad un evento, non lo avevo memorizzato ‘Pierpaolo Velino’, ma semplicemente ‘Velino Moro’” – ha rettificato Giulia Salemi – “Quando non conosco i nomi metto le associazioni, tipo lavoro e la città“.

Infine i Prelemi hanno anche parlato della loro prima volta: è avvenuta lo scorso primo marzo, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip.

Giulia Salemi al GF Vip party difende Lulù Selassié

Altra nota da evidenziare nella puntata del GF Vip Party di ieri sera è stata la difesa di Giulia Salemi nei confronti di Lulù Selassié. “Spezzo un Mikado per Lulù stasera al GFVip Party” – ha scritto l’ex gieffina – “Perché stanno davvero tutti esagerando con lei sia davanti ma soprattutto alle spalle. Ma cosa magnano a colazione pane e cattiveria? Di nuovo No Words“. Commento scritto un paio di ore prima dalla lettura del comunicato che ha messo la principessa in nomination d’ufficio per aver “offeso il programma ed i concorrenti” nel pieno di un attacco di panico in bagno.

