Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono baciati al Grande Fratello Vip. Due baci, uno dietro l’altro, il primo dato per gioco sotto al vischio (come prova settimanale, per lo stesso motivo per cui Pretelli ha baciato Zorzi), il secondo vero con la lingua a distanza di pochi secondi.

Dove Elisabetta Gregoraci ha alzato paletti, Giulia Salemi li ha tolti facendo così nascere la prima coppietta della quinta edizione del GF Vip al 103esimo giorno.

Dopo tre mesi di #Gregorelli, Pierpaolo ha così fatto nascere i #Prelemi: Elisabetta Gregoraci è stata “sostituita” proprio dalla sua acerrima rivale dentro la casa, Giulia Salemi.

…e pensare che Pierpaolo Pretelli è entrato dentro la casa del GF Vip solo in qualità di riserva di Simone Susinna che, all’ultimo, ha dato forfait per seguire altri lavori.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, il bacio

I due baci (il primo per gioco, il secondo per piacere) di Giulia e Pierpaolo li potete vedere premendo qua sul sito ufficiale del gieffe.