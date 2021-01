È scoppiata la passione al Grande Fratello Vip fra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che hanno dormito insieme nel Cucurio.

I due gieffini hanno iniziato a baciarsi e quando sotto le coperte le braccia hanno iniziato a vagare qua e là la regia ha ben pensato di staccare. Ecco il video:

La passione è scoppiata nella notte fra il primo ed il due gennaio a distanza di poche ore dallo sfogo della Salemi con Tommaso Zorzi, dove ha detto che non avrebbe mai dormito con Pretelli.

“Amore, in realtà non sto facendo le stesse cose di due anni fa perché con Francesco dormivamo insieme tutte le notte, ci baciavamo sempre e litigavamo sempre tantissimo. Era una situazione molto più complicata. Con Pier mi sono promessa di non dormirci mai”.