Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli vivranno una relazione a distanza perché come rivelato dal gieffino ai microfoni di Casa Chi, la sua amata non sembrerebbe essere interessata a trasferirsi a Roma dove lui abita.

Interrogato in merito dai giornalisti del settimanale Chi, Pierpaolo Pretelli ha precisato:

“Se Giulia si trasferisce a Roma da me? Intanto dovrebbe venire giovedì e starà qualche giorno. Lei sta per comprare casa, ha un po’ di cose da sbrigare, la comprerà a Milano. Per ora iniziamo così, lei viene giù, io vado su, la mia priorità è mio figlio e devo stare a Roma. Lei però vorrebbe fare un po’ di esperienze anche qui a Roma, vediamo un attimo quali sono le sue idee e le mettiamo in ordine con le mie”.