I concorrenti del GF Vip sono convinti che il reality finirà il prossimo 8 febbraio. Anche Giulia Salemi che è entrata dopo pensa che la finale sia ancora fissata per quel giorno. Giovedì scorso però Tommaso Zorzi ha intuito che potrebbe esserci stato un nuovo allungamento ed è andato in confessionale a chiedere spiegazioni. Gli autori però hanno finto di non saperne nulla e lui è andato in crisi: “Mi hanno detto che non lo sanno. Ma è possibile? Io non reggo più. Non puoi tenere qualcuno chiuso e non dirgli quando sarà la fine di tutto. Voglio sapere fino a quando dobbiamo restare qui“.

Su Twitter è nato anche l’hashtag #NoAlProlungamentoGF, le fan dell’influencer infatti sono preoccupate per il loro beniamino. In realtà dovrebbero ricordarsi che lui sta lavorando, è pagato benissimo e che in caso di prolungamenti può uscire senza pagare penali.

Proprio sull’onda di questa ennesima polemica di Twitter oggi una ragazza è andata fuori dalla casa del GF Vip ed ha urlato: “NON finisce l’8, la finale è il 26 febbraio. Il GF Vip finirà il 26“. In giardino c’erano Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli e Maria Teresa Ruta.

La conduttrice ha subito capito ed ha consigliato agli altri di stare zitti “dopo, dopo, dopo“. L’ex velino è rimasto sconvolto e la sua partner invece non è riuscita a comprendere le urla: “Cos’è che ha detto? Ma è una cosa brutta?”. Pier quindi le ha spiegato tutto: “Ha detto che finisce il 26 febbraio“.

Il GF subito dopo ha chiamato in confessionale Pretelli e Giulia Salemi. Forse per chiedere loro di non rivelare la notizia agli altri coinquilini? Nel dubbio non facciamo un dramma per questo prolungamento, sono solo 2 settimane (ben pagate) in più.

Una ragazza avvisa Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che il GF Vip finirà il 26 febbraio, il video.

🚨🚨 Fuori urlano che il programma finisce il 26 febbraio. Non è un’esercitazione. Ripeto, non è un’esercitazione #tzvip #sovip #gfvip pic.twitter.com/2Vje2kPwos — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 16, 2021