Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli festeggiano Natale insieme

Il Natale di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli doveva essere un momento dolce, essendo il primo Natale del loro bebè Kian, nato lo scorso gennaio. Tuttavia, si è rivelato amaro a causa dello scandalo legato alle rivelazioni di Fabrizio Corona su un presunto “Sistema Signorini”, che ha coinvolto la coppia.

Negli ultimi giorni, si vociferava che la coppia non usciva più di casa, devastata dagli eventi, ma hanno deciso di affrontare la situazione e trascorrere un Natale sereno con la famiglia. Dopo giorni di silenzio, Giulia e Pierpaolo sono stati visti in pubblico mentre festeggiavano il Natale al ristorante con la famiglia.

La coppia ha deciso di non rinunciare a un Natale festoso e allegro, anche per il piccolo Kian che celebrava il suo primo Natale. Si sono vestiti a festa e hanno invitato la famiglia a condividere una giornata di cibo, amore, regali e giochi.

La giornata è stata immortalata in una foto di famiglia pubblicata da Giulia sulle sue Instagram Stories, che mostra lei, Pierpaolo e Kian abbracciati. Il commento alla foto, “Tutto qui”, con un cuoricino rosso, sembra sottolineare l’importanza della famiglia per la coppia, al di là del gossip e degli scandali.