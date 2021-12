Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono concessi una romantica vacanza pre natalizia in quel di Parigi, ma proprio ieri sera sono stati vittima di una brutta disavventura con un noto ristorante della Capitale. Arrivati con mezzora di ritardo (avendo però un tavolo già pagato e prenotato da settimane), i Prelemi sono stati cacciati dal ristorante e costretti a cercare un altro posto. A quanto pare, infatti, non avendoli visti arrivare i proprietari del ristorante hanno dato il loro tavolo ad un’altra coppia.

“I francesi sono i peggiori, i più maleducati, i più cafoni. Siamo arrivati con mezz’ora di ritardo perché non trovavamo il posto e perché qua non si capisce niente oltretutto e ci hanno rimbalzato e mandati via. Non ci hanno fatto ordinare con una cena già prenotata e pagata settimane fa”.

Giulia Salemi, sempre su Instagram, ha poi aggiunto:

“Io sono senza parole. Che maleducazione, che arroganza, che cafoni. Cena già prenotata da settimane e già pagata, siamo arrivati e ci hanno mandato via in malo modo nonostante in modo carino gli abbiamo spiegato problemi con il traffico e gli abbiamo pregati di farci sedere visto che erano le 10:30 e prendevano prenotazioni fino a quell’ora, quindi la cucina era aperta e non gli costava niente! Non andate mai qua! Posto tremendo e staff tremendo”.

Il ristorante, avendo già incassato i soldi della cena, avrebbe quanto meno dovuto chiamare la coppia per accertarsi del loro arrivo, non prendere i soldi e dare il loro tavolo ad altri. Nel dubbio, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non sono certo rimasti a stomaco vuoto: hanno cercato un altro ristorante e sono andati altrove.