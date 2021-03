La popolarità di Pierpaolo Pretelli è esplosa al GF Vip dove si è innamorato di Giulia Salemi, ma in realtà il bel lucano si era già fatto conoscere in tv a Striscia la Notizia e a Temptation Island, dove potrebbe tornare tra qualche mese. In un’intervista rilasciata a Superguida l’ex velino ha detto che potrebbe partecipare nuovamente al reality mariano, questa volta però non nel ruolo di tentatore: “Sono troppo geloso. Non lo so se parteciperei. Potrei mostrare il peggio di me (ride)“.

Ma se per Temptation Pierpaolo ha qualche dubbio, su Tale e Quale Show il secondo classificato al GF Vip ha le idee chiare: “Ad oggi non sono arrivate proposte. “Tale e quale show” è un programma che ho sempre guardato con interesse e da fan del programma mi piacerebbe farne parte. E’ tutto prematuro. Mi diletto ad imitare e so canticchiare. Ci devo lavorare su. Ora mi sto dedicando ad un progetto musicale perché quest’estate uscirà una mia canzone reggaeton“.

CANZONE. REGGAETON. PER L’ESTATE.

Comunque sarei davvero curioso di vedere questa coppia a Temptation Island, ma onestamente più per Giulia Salemi, che potrebbe regalarci grandi gioie in quel contesto pieno di tentatrici.

Pier a Temptation: Tentatore da la ghirlanda a Giulia P: “Filippo voglio il falò di confronto immediato”✈🔥#prelemi pic.twitter.com/WoFTbIaath — Nic🦋🐨 (@itsnicolecn) March 18, 2021

Ecco perchè secondo me loro non andranno a Temptation Island. Questa sarebbe la reazione di @pierpaolopretel dopo 30 secondi dalla separazione di @GiuliaSalemi93 😂 #prelemi #teamsalemi pic.twitter.com/jb8WXNykjH — Lefandellasalemi (@Lefandellasale2) March 13, 2021

ANTICIPAZIONI temptation island

Giulia: “piacere ragazzi sono Giulia e ho 27 anni”

Pier: “no vabbeh Filippo io chiedo il falò di confronto”#prelemi

Scusate ma mi faceva ridere AHHA pic.twitter.com/1B5QYpfjoW — prelemii (@martuuxxx_) March 18, 2021

