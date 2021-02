Il mese scorso Abraham Garcia ha dichiarato di essere ancora innamorato (potete ridere) di Giulia Salemi e di essere pronto a entrare al GF Vip. Alfonso Signorini non ha ascoltato l’appello del bellissimo spagnolo, che però tra poche ore sarà comunque a due passi dalla sua “ex”. L’influencer milanese e il toro madrileno saranno ospiti a Live Non è la d’Urso.

Prima che gli hater potessero iniziare a s-parlare, la fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha chiarito che non incontrerà il biondino.

“Ciao ragazzi, come molti di voi già sapranno domani sarà ospite a Live da Barbara d’Urso per parlare di questa bellissima esperienza che ho appena fatto. Ci sarà chi mi appoggerà e apprezzerà, chi mi criticherà ma anche a questo siamo già abituati specialmente io.

Volevo ringraziare Barbara d’Urso perché ho saputo che mi ha sempre sostenuto mentre ero nella Casa, ma volevo fare una piccola precisazione per evitare dei fraintendimenti riguardo allo spot che sta passando in questo momento in televisione.

Non ci sarà alcun tipo di confronto tra me e Abraham, nemmeno alcun tipo di collegamento oppure alcun tipo di incontro né davanti le telecamere né dietro. – ha continuato Giulia Salemi – Non ho nessun problema con lui ma è semplicemente una forma di rispetto per Pierpi e il suo ultimo step che è appunto la finale e non mi sembra assolutamente il caso. Quindi volevo solo dirvi questo quindi state tranquilli, soprattutto i malpensanti e vi aspetto domani sera su Canale 5”.