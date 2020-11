Giulia Salemi nei giorni scorsi è tornata a parlare di quella che è stata senza ombra di dubbio l’edizione più noiosa del GF Vip. La bella influencer ha ricordato la sua storia d’amore con Don Francesco e durante il racconto Elisabetta Gregoraci (lei e Giulia pare nascondano un segreto) le ha chiesto: “ma avete fatto l’amore qui in camera?“. La gieffina ha spiegato che al massimo lei e Monte si sono scambiati dei baci.

“Ma no, sei pazza?! L’amore no, ci baciavamo, dormivamo insieme. Lui era l’ex di Cecilia. Lei l’avevo lasciato l’anno prima. La roba complicata era che eravamo sul luogo del crimine non tanti mesi prima.

Non me la sono goduta, né qui dentro, né usciti fuori. Ragazzi amare è bellissimo anche se si soffre. Io non amavo da non so quanti anni, quella cosa dele farfalle allo stomaco.

Il ridere e il piangere, quelle emozioni che ti fanno sentire viva. Ho avuto la fortuna di innamorarmi e di fidanzarmici, la sfortuna è che io mi sono concentrata solo su quella roba e automaticamente ho lasciato tutto il resto. – ha continuato Giulia Salemi – Piangevo sempre, era un macello unico e ovviamente ero condizionata da ciò che sentivo dallo in studio. Ero sempre alla ricerca del mio punto di riferimento. Io ogni 2 secondi ero da lui ad abbracciarlo. Però ho perso l’opportunità di vivermela in un certo modo, al 100%”.