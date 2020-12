Elisabetta Gregoraci domenica sera ha ammesso di essere un po’ gelosa di Giulia Salemi. Ieri durante la puntata del GF Vip c’è stato l’ennesimo scontro tra le due vippone e la milanese Power è sbottata dicendo ‘che sa molte cose‘ sulla sua coinquilina. Di notte la Salemi si è appartata in giardino con Urtis e Selvaggia ed ha continuato a lamentarsi del comportamento dell’ex di Briatore.

“Nella casa è normale che si azzerino gli stati sociali. Poi nella vita reale ci sono, sbagliato, ma esiste. Lei è una di una lunga serie di persone che in questi anni mi hanno fatta sentire inferiore. Se devo essere onesta è questa la verità. Mi fa ridere che da una battuta come “snobettina” lei abbia rigirato tutto e mi stai accusando delle peggio cose. Poi vedevi le facce e le smorfie che faceva? Lei è incattivita.

Amore tu sai, io so, capiamo. […] Siamo tutti del giro e tutti noi sentiamo persone, cose e voci. Inoltre noi siamo entrate dopo e abbiamo visto tutto quello che hanno detto nei salotti. Flirt, non flirt, battiti, le letterine, gli aerei, i nomi in codice. Di cosa stiamo parlando? Eppure io sono stata zitta per rispetto. Non giudico e non voglio essere giudicata.

Quello che mi fa specie e che lei è stata vittima di certi discorsi qui. Diciamo che predica bene e razzola male. Quando Dayane le diceva che aveva ottenuto tutto grazie ad un miliardario lei si è giustamente risentita. Certi discorsi le danno fastidio, però adesso ne fa altri simili riferiti a me? Dice che chiedo le cose gratis al suo ex. Ma stiamo scherzando? Allora certe cose sono sbagliate solo se sono contro di lei”.