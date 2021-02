Nottata infuocata quella di ieri al GF Vip. Poco prima di provare ad abbandonare la casa, Tommaso Zorzi ha litigato con Giulia Salemi. Il 25enne ha accusato l’ex amica di averlo salvato nella catena per la finale solo per strategia. La milanese power se l’è presa e – stanca delle critiche – è sbottata contro il gieffino.

“Io per prima sono rimasta delusa molte volte da voi in queste settimane. Sono state dette tante cose contro di me. Io ti ho salvato perché Samantha mi aveva nominata? Allora io devo pensare che tu l’altra volta hai nominato Maria Teresa e non me solo per non far pensare al pubblico che non avevi un accanimento contro la sottoscritta.Invece io voglio sperare che la tua fosse una tregua. Una volta ho salvato Pier e prima l’ho fatto con te. Ho fatto una cosa bella per te, Ti ho regalato la finale. Tu sei cattivo con me da settimane. Sei cattivo e io passivamente faccio finta di niente. Mi hai buttato tanta mer*a addosso. Sento da un mese cattiverie da te e da lei, vai a fare in cu**. Sei perfido, sei cattivo, tu sei perfido”.