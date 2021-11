Da due mesi ormai Giulia Salemi conduce il GF Vip Party ed insieme a Gaia Zorzi commenta tutto quello che succede nella casa di Cinecittà (in cui è stata due volte). L’ex gieffina su Instagram ha commentato l’atteggiamento che alcuni vipponi hanno nei confronti di Miriana Trevisan.

“Ma cosa vogliono? Ma non ho capito, alcuni della casa sono liberi di orchestrare tutti i teatrini e Miriana per una nomination deve essere umiliata in questo modo ed esclusa da alcuni della casa perché hanno paura dei capetti. No words”.

Alex a Miriana: “vendetta è una parola forte, le parole hanno un significato” E a Katia che ha detto “la odio”, “le tirerei una scarpa” non dici nulla? QUANTA IPOCRISIA #GFvip pic.twitter.com/mmmuAkimih — Marta Sulle Nubi (@martasullenubi) November 26, 2021

Giulia Salemi contro le forti parole usate da Katia contro Miriana Trevisan.

Alla compagna di Pierpaolo Pretelli non sono piaciute le parole di Katia Ricciarelli: “Quella è una vera traditrice. Per me è una santarellina, santa Maria Goretti. Non dovrebbe andare fiera della donna che è. […] La odio quella. Che str***a, le tiro una scarpa in testa. Sono schifata da questo atteggiamento, la prenderei a sberle“.

E proprio sulle cattiverie di Katia, Giulia Salemi ha detto la sua opinione al GF Vip Party: “Katia ha usato parole troppo pesanti per una nomination in un gioco. Ha detto ‘la voglio prendere a sberle, la ignoro, le do una scarpata in testa a quella lì’. L’ho trovato poco opportuno per una donna della sua età e del suo calibro. Non possiamo fare il girl power soltanto quando ci fa comodo, ma dovremmo farlo sempre. E poi Katia che tanto professa l’amicizia mi ha votato la sua cara amica Soleil. Questo la Sorge ancora non lo sa. E Soleil ha detto ‘io in questa casa mi fido solo di Katia, Alex e Manuel’. Alla faccia, la tua amata Katia ti ha votata di nascosto e poi ha fatto la sceneggiata a Miriana. E con questo io odio l’ipocrisia“.

Che dire? D’accordo con ogni singola parola di Giulia. Inoltre è davvero assurdo che sia stata condannata Miriana per aver usato il termine ‘vendetta’ e non Katia per aver detto ‘odio’ o ‘le tiro una scarpa in testa’.

Una nomination che ha letteralmente portato allo scontro Katia e Miriana. Recuperare un dialogo sempre impossibile… e le conseguenze di quella votazione questa sera pesano come non mai. #GFVIP pic.twitter.com/BN2BTE5NFJ — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 26, 2021