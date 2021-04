Giulia Salemi questa settimana ha rilasciato un paio di interviste dove ha parlato di amore e di lavoro. Al quotidiano Il Tempo ha raccontato di Pierpaolo Pretelli e di come vive la storia:

“La storia con Pierpaolo è nata sotto le telecamere nella Casa del Grande Fratello quindi da una parte mi fa piacere parlare di lui, ma dall’altra voglio anche difendere la nostra relazione. E quindi non esagero. L’esercito Prelemi è comunque fantastico e posso solo ringraziarlo ogni giorno. Ho finalmente trovato un uomo che mi comprende e mi ama per quello che sono. Siamo uno il fan numero dell’altro. Non entriamo mai in competizione, ci divertiamo e ridiamo tantissimo. Lo stimo come uomo, come padre e come figlio. Credo avessimo bisogno l’uno dell’altra”.