Ha partecipato ben due volte al GF Vip e adesso conduce il GF Vip Party, quindi chi meglio di Giulia Salemi può comprendere le dinamiche della Casa di Cinecittà e fare pronostici per la vittoria? Ospite a Casa Chi l’influencer ha rivelato che secondo lei a trionfare quest’anno sarà probabilmente Jessica Selassié. Se non dovesse essere la principessa a vincere, secondo Giulia Salemi potrebbero farcela anche Soleil Sorge o Miriana Trevisan, ma in ogni caso una donna.

“Chi vince secondo me questa edizione del Grande Fratello Vip? Credo che Jessica Selassié sia una papabile vincitrice. Twitter divide sempre però visto che si è creato un grosso fanclub e tante persone hanno empatizzato con lei, quindi lei potrebbe farcela. Però ci sono anche altri nomi quest’anno. Questa volta ci sono tante donne forti e che piacciono, come Soleil o Miriana, Nathaly. Però sono certa che a vincere sarà una ragazza, penso proprio che vedremo una donna vittoriosa”.

Credo proprio che Giulia abbia ragione, a vincere quasi certamente sarà Jessica. Miriana e Soleil hanno molti fan, ma anche troppi hater e non penso proprio che riusciranno ad avere la meglio sulla principessa.

Giulia Salemi e la sua opinione su Soleil.