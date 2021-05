Giulia Salemi è nota perché è un “tantino” logorroica e anche perché non ha peli sulla lingua. E infatti ieri sera l’ex gieffina ha commentato la puntata de L’Isola dei Famosi su Twitter ed ha espresso delle perplessità sul regolamento per l’eliminazione. Da qualche puntata infatti, a lasciare la Palapa non è il naufrago che ha ottenuto la percentuale più bassa al televoto. Il preferito dal pubblico è salvo di diritto, gli altri invece vengono legati con una corda e il leader taglia quella del concorrente che vuole eliminare.

Proprio su questo meccanismo la Salemi ha scritto: “Momento “critica” a L’Isola dei Famosi. Cosa fate votare fare la gente a casa se chi arriva ultimo al televoto non esce? Salvate questo tweet per memoria futura“.

E a proposito di eliminazioni, prepariamoci a dire addio ad Andrea Cerioli, visto che il televoto è al negativo “chi vuoi eliminare” e la leader è Isolde (non esattamente una bff del naufrago).

Momento “critica” #isola

Cosa fate votare fare la gente a casa se chi arriva ultimo al televoto non esce?

Salvate questo tweet per memoria futura 😉 — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) May 14, 2021

Non ho capito il gioco… squadra Moser cade mentre Squadra Isolde rimane in piedi… vince Moser.

forse stasera sono distratta?#isola — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) May 14, 2021

Giulia Salemi bacchetta Valentina Persia.

L’influencer ha anche lanciato un’adorabile shade alla Persia, che – in una discussione con Isolde Kostner – ha detto di essere simpatica a tutti.

“Io e lei non ci prendiamo. – ha detto Valentina su Isolde – Alla fine però mi fa piacere che sono andata in nomination perché mi ha mandato lei. Se fosse stata per il gruppo non ci sarei, perché sono simpatica a tutti. […] Voglio continuare questo percorso. Se dovessi uscire però non è colpa di Isolde, ma sarà il pubblico che non mi vuole qui. Il modo della Kostner di stare sull’Isola è molto diverso dal mio. Io parlo e lei meno. Troveremo un punto di incontro, io parlerò meno e lei un po’ di più”.