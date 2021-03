Dopo Tommaso Zorzi, anche Giulia Salemi avrà un suo spazio a Mediaset. L’influencer milanese tra due settimane condurrà un format dal titolo ‘Salotto Salemi’, che andrà in onda per sei puntate dal 16 aprile su Mediaset Play. Ad annunciarlo è stata proprio la fidanzata di Pierpaolo Pretelli su Twitter.

“Giulia sei felice? Sì. Dal 16 aprile condurrò ‘Salotto Salemi’ su Mediaset Play. Ho aspettato fino all’ultimo per dirvelo ma ora posso urlarlo e adoro leggere il titolo del comunicato. “Salotto Salemi” ha una nuova identità ed una vera e propria veste scenografica totalmente Pink. Avrò sei ospiti pazzesche che si affideranno alle mie mani per creare su di loro un make up in stile “Salemi”. L’obiettivo è quello di metterle a proprio agio per regalarvi una versione “no filter” dei nostri pensieri. Questo è il primo programma interamente condotto da me”.

Salotto Salemi in realtà è nato l’anno scorso su Instagram durante il lockdown, ma adesso avrà un suo studio e una scenografia studiata ad hoc.

Quello di Giulia Salemi sarà un programma tutto al femminile. Nel suo salotto la figlia di Fariba ospiterà delle ragazze che arrivano dalla tv e dal mondo dei social. Le ospiti della Salemi saranno: Paola Di Benedetto, Veronica Ferraro, Dayane Mello, Gaia Zorzi, Martina Hamdy e Arianna Cirrincione, la fidanzata di Andrea Cerioli. Tra chiacchiere, confessioni e chicche di gossip, le protagoniste di questo show giocheranno anche con Giulia e le sue abilità da make-up artist.

In bocca al lupo Giulia!

GIULIA SEI FELICE ? “SI” ❤️

Dal 16 aprile condurrò “SALOTTO SALEMI” su @MediasetPlay !

6 puntatate,6 guest,6 make-up e tante tante chiacchiere al femminile “no filter” 😏

Siete pronti per #salottosalemi ? pic.twitter.com/DxM27QdIa7 — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) March 30, 2021

Giulia Salemi, chi c’è dietro al suo format.

Tv Sorrisi e Canzoni ha svelato chi ha prodotto lo show dell’ex gieffina: “La produzione è stata curata da Ricky Palazzolo per Mncomm in collaborazione con Brand On Solutions, l’area dedicata alle iniziative speciali di Mediamond. Il Product Placement è stato realizzato da Hub4Brand. L’idea del format è di Giulia Salemi, è stato scritto da Silvia Rossi. Regia di Sebastiano Fernandez“.