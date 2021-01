Qualche giorno fa Salvo Veneziano ha pubblicato su Instagram un video di quando Giulia Salemi ha partecipato in qualità di guest star a Super Shore, reality spagnolo con Elettra Lamborghini ed altri ragazzi di MTV.

Nel video incriminato – che risale al 2016 – Giulia Salemi e lo spagnolo Abraham Garcia consumano una notte di passione sotto le coperte, ma non è come sembra. Come raccontato da sua madre Fariba ai microfoni di Mattino Cinque anni dopo, infatti, quel video sarebbe stato girato per pura fiction, nonostante i due si stessero realmente frequentando.

“E’ evidente che è una messinscena ai fini dello spettacolo. Giulia conosceva già Abraham, si frequentavano e proprio per questo l’hanno chiamata al reality. Si vede che è tutto finto”. “Giulia ha più volte detto che sono 5 anni che non ha una storia. Quando Giulia dice di non avere rapporti, intende un fidanzamento ufficiale. Lei ha avuto due fidanzamenti seri di cui è fiera”.

Dopo l’attacco di Salvo Veneziano (con tanto di like del padre di Pierpaolo Pretelli) in supporto a Giulia Salemi è diventato trend topic l’hashtag #IoStoConGiulia ed il video di lei a Super Shore ha iniziato a fare di nuovo il giro del web. Io ve ne ripropongo un paio sottotitolati qua sotto, perché lei che parla spagno-milanese è la cosa più bella che vedrete oggi.

Giulia Salemi parla spagno-milanese a Super Shore

“Me potete explicar per favor non intendo. No amò stai calmo, calmo! Ma quello è seguro, ma io sono la primera. Io di mi cosas non ablo. Tu dovresti essir, esser felis por mi che io ho ablato con eglios e stamos tranchillos. Così non c’è crisi, non ci sono tensione. Perché fai così?”.