Giulia Salemi, ora che Elisabetta Gregoraci è fuori dal gioco (…e pure fuori dall’Italia), non solo ha conquistato il cuore di Pierpaolo Pretelli, ma le ha anche rubato il primato di trend setter della casa.

Dopo il monospalla Saint Laurent della scorsa puntata, Giulia Salemi per la puntata di ieri sera (la prima del nuovo anno) ha optato per un Versace in due pezzi: top da 620€ e gonna da 1200€ (ora disponibile anche scontata a 920€).

Gonna €1200* — ManuelDiGioia (@DiGioiaManuel) January 4, 2021

Un due pezzi sfoggiato questa estate anche da Elodie e che Giulia Salemi difficilmente dimenticherà, dato che nel momento più delicato della puntata (quello delle nomination) quando è tornata in salotto dopo aver preso il piramidale, le è ceduto sul davanti regalando ai telespettatori un wardrobe malfunction in pieno stile.

Giulia Salemi ed il vestito che scivola nel momento più sbagliato: quello delle nomination! 😂 #GFVip pic.twitter.com/N3DZYu0AEM — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 5, 2021

Giulia Salemi, vera protagonista della puntata

Quella di ieri sera per la gieffina è stata una puntata ricca di avvenimenti: prima ha incontrato la mamma di Pierpaolo Pretelli (che durante la serata di Capodanno ha detto al figlio che fuori sta perdendo consensi a causa della sua nuova relazione), poi ha ricevuto una lettera da parte del papà, poi è stata protagonista della clip che ha mostrato la fine dell’amicizia con Dayane Mello ed infine, dopo aver superato indenne la nomination (ha avuto la peggio Giacomo Urtis), è finita di nuovo al televoto insieme ad altri 8 concorrenti: Andrea Zenga, Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta, Dayane Mello, Mario Ermito, Rosalinda Cannavò, Samantha De Grenet e Stefania Orlando.

Da 60 giorni in quella Casa, Giulia Salemi – nel bene o nel male – ha dimostrato di saper essere una grande protagonista, impossibile negarlo.