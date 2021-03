A gennaio quando la storia tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli era appena sbocciata, la zia di lui ha mosso un’accusa assurda alla gieffina. La signora Pretelli ha fatto dei post in cui ha scritto che Giulia Salemi avrebbe fatto una bambola voodoo per legare a sé Pierpaolo e allontanarlo dalla Gregoraci.

Ospite a Live Non è la d’Urso Pierpaolo ha preso le distanze da quanto dichiarato da sua zia ed ha difeso la fidanzata: “Ci tengo a chiarire questa cosa Barbara. Voglio dire chiaro chem i dissocio da alcune affermazioni che sono state fatte da alcuni componenti della mia famiglia. Mia zia ha parlato di questa bambola voodoo che in realtà è una bambola ha regalato la sorella di Tommaso Zorzi a Tommaso. A Natale è arrivato questo ragalo simpatico. None ra una cosa voodoo, ma una bambola dell’ex, una cosa giocosa, un gioco sugli ex di Tommaso. Non è che era un gioco orrendo, non c’entrava proprio con il voodoo. Giulia non c’entra nulla in questa cosa. Queste cose che sono state dette da un membro della mia famiglia non mi appartengono e mi dissocio nella maniera più assoluta“.

Al GF Vip 4 Antonella Elia che sognava i demoni e accusava Fernanda Lessa di farle strani riti e adesso le bambole voodoo. Di questo passo il Grande Fratello Vip 6 lo condurrà Papa Legba.

La zia di Pierpaolo è convinta che Gloria abbia una bambola Voodoo e che abbia conficcato uno spillo all’altezza del cuore per far dimenticare Eligreg a suo nipote. NON MI SENTO BENE #tzvip #gfvip pic.twitter.com/swxhsuirvh — ari🍀 (@annnairax) January 27, 2021

#noneladurso #gfvip IL CASO BAMBOLA VOODOO FATTO NOTARE DA FRANCESCA GREGORELLI SU CANALE 5 HER POWER pic.twitter.com/Y5ljKquvx7 — 🦂 Mikele K. 🦂 (@MeanGorgeous) January 31, 2021

Gaia Zorzi ha ammesso che la bambola non era di Giulia Salemi, ma di Tommaso.

“Aiuto ragazzi è colpa mia. Comunque mi sembra assurdo dover giustificare che era una bambola anti-stress”.