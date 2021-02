Giulia Salemi è appena uscita dalla casa del GF Vip e come è già successo per tutti gli eliminati, anche lei sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Durante la registrazione della sua intervista la bella influencer ha parlato della sua seconda volta nel reality di Canale 5, ma soprattutto della storia d’amore con Pierpaolo Pretelli.

La padrona di casa però ha voluto riservare una spazio anche più serio, parlando di un capitolo non felice della vita della ragazza. L’ex gieffina ha rivelato di aver vissuto una relazione tossica con un suo ex fidanzato. Nel salotto di canale 5 Giuliona ha raccontato delle violenze subite ed ha confessato che questo ragazzo sarebbe arrivato a darle persino uno schiaffo.

La compagna di Pierpaolo aveva accennato a questa relazione problematica anche da Caterina Balivo, nello show Vieni da Me: “Una volta un mio ex fidanzato mi ha dato uno schiaffo. La prima volta che un uomo è violento con voi, scappate, perché lo rifarà. Con me questo ragazzo si era presentato come un principe azzurro, la copertina era perfetta e allettante ma poi con l’alcol si trasformava. Ecco, state lontane da uomini che hanno dipendenze. Spero che il coraggio che ho avuto nel raccontare spinga tante donne a scappare e denunciare“.

E Giulia ha perfettamente ragione, quando chi dice di amarvi vi picchia sapete dove dovete mandarlo?



Ho annullato qualsiasi impegno che avevo in programma sabato pomeriggio solo per vedere @GiuliaSalemi93 a Verissimo 😂❤️ #prelemi #giuliasalemi pic.twitter.com/ZUX6JnnU41 — Asia Mignacca 🖤🇮🇹 (@AMignacca01) February 24, 2021

Intanto al GF Vip Dayane Mello ricorda Giulia Salemi.

“La davo per scontata, ma ora che non c’è si sente e come la sua assenza in Casa…Non avrei mai pensato potesse darmi così tanta energia. Mi manca tantissimo Giulia…non si apre a tutti, ma quando lo fa ti dà tanta energia. […] Qualche volta non ci siamo capite, ma le voglio tanto bene ci siamo unite moltissimo. Sarebbe stato bello se fosse stata qui con noi. Anche lei meritava la finale, tutti la meritiamo a questo punto. Chissà come si diverte fuori lei”.