Giulia Pauselli tentenna ad Amici e si scusa: “Non è andata come avrei voluto”

Giulia Pauselli è da anni un volto di Amici di Maria De Filippi e anche da incinta ha sempre portato avanti il suo impegno con lo sponsor della trasmissione. Da tempo però, per ovvie ragioni, aveva accantonato le coreografie.

In occasione della prima puntata del serale Giulia Pauselli è tornata a danzare e lo ha fatto mostrando la coreografia che avrebbero dovuto fare Isobel Kinnear e Maddalena Svevi. L’esibizione è stata però un po’ tentennante e lei questo lo sa bene, per questo motivo sui social, a mente fredda, si è giustificata.

Lo studio del Serale di #Amici22 si colora di rosso per il GUANTO DI SFIDA! Isobel o Maddalena chi si aggiudicherà il punto decisivo? pic.twitter.com/AH3RkIGUy1 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 18, 2023

Lo ha fatto sia su Twitter sia su Instagram.

“Grazie di cuore a tutti! – ha scritto su Twitter – “Me la stavo facendo sotto. La mia priorità adesso si chiama Romeo [il figlio nato pochi mesi fa, ndr] ma il ballo rimane un grande amore e anche se non è andata come avrei voluto penso: ‘Da qualche parte avrei dovuto cominciare e così ho rotto il ghiaccio!‘ Spero di recuperare ancora 🤞🏻”.

Romeo è nato lo scorso 30 agosto e in soli sei mesi Giulia Pauselli non solo ha ritrovato la forma fisica, ma si è anche messa sui tacchi tornando a danzare. Al di là di come è andata ha dimostrato di essere una grande professionista.