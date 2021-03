Giulia Pauselli e quel ditino birichino. Nella giornata di ieri, infatti, la ballerina professionista di Amici ha retwittato su Twitter un commento antipatico nei confronto delle due allieve Rosa Di Grazia e Martina Miliddi:

“RIP per Giulia Pauselli che ogni settimana deve preparare 80 pezzi per delle pizzettare come Martina e Rosa“.