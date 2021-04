L’eliminazione di Tommaso ha spiazzato tutti, anche i ballerini professionisti di Amici. Ieri sera Giulia Pauselli ha voluto salutare l’allievo della scuola con un bellissimo messaggio.

“In quattro anni da professionista per me sei stato l’allievo” ha esordito Giulia elogiando Tommaso e il suo percorso ad Amici “Educato, onesto, dedito al lavoro, sempre sorridente, estremamente intelligente ed empatico. Ti auguro di conservare sempre la tua purezza e nobiltà d’animo. Ti auguro una carriera meravigliosa e tanto studio perché ne sono sicura diventerai un danzatore con la D maiuscola. Averti in sala e lavorare insieme è sempre stato un momento di scambio di energie positive […] I tuoi occhi raccontano chi sei, rimani sempre così. Ti voglio bene dolce Tommy. Sono sicura che un giorno diventeremo buoni amici”.

Anche Marcello Sacchetta ha speso delle belle parole per Tommaso. “Mi ricordo il giorno in cui raccontasti che facevi pattinaggio e vedendomi ballare ad Amici ti sei sentito ispirato verso la danza.. Questa cosa mi ha colpito e l’ho tenuto per me. Oggi vedendoti sui pattini e anche danzare mi sono ricordata di cosa ti ha avvicinato alla danza e mi sono emozionata. Mi sento orgogliosa, perché penso che hai fatto la cosa giusta“.

Non solo Marcello e Giulia Pauselli, anche Virginia Tomarchio ha fatto i suoi complimenti al 18enne: “Tommy sei un grande esempio da seguire. Da quando sei entrato hai fatto ‘il percorso’. Umile, disciplinato, talentuoso e ironico. Della serie ‘il mondo della danza sa’. Oggi quest’ultima avrà il privilegio di conoscere una persona davvero speciale. In bocca al lupo per la tua carriera, non vedo l’ora di sentir parlare di te“.

Non sarà arrivato in finale, ma queste parole dei professionisti sono comunque una sorta di vittoria per chi vuol fare questo mestiere.

Amici, i messaggi di Giulia Pauselli, Marcello Sacchetta e Virginia Tomarchio.