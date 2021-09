Giulia Ottonello, storica vincitrice della seconda edizione di Amici di Maria De Filippi (dopo Dennis Fantina, che trionfò quando anche il programma si chiamava Saranno Famosi), in questi giorni ha avuto un momento di sconforto dopo aver letto un articolo redatto da InstaNews che la riguardava.

Nell’articolo incriminato si legge:

“Certo, la tv non le ha regalato la degna fama, anche perché come dichiarato da lei stessa in un’intervista probabilmente ha vinto il talent nel momento sbagliato: “Quando ti rendi conto di aver vinto Amici nell’epoca sbagliata, ma tu continui a sorridere perché The Must Show Go On…Poi però ti ricordi che tu almeno sai cantare…“. Dopo alcune ospitate nei programmi domenicali, Giulia ha provato a lanciare un disco da solista nel 2012 dal titolo “I miei colori” ma non ha avuto grande fortuna. Secondo lei la colpa è da imputare ai discografici: “Mi sono vista sbattere le porte in faccia da tutti i principali discografici italiani solo perché avevo vinto Amici e perché ero una ragazza”.