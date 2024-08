Giulia Luchi, la moglie di Silvio Campara: like a commenti contro Chiara Ferragni

Silvio Campara, secondo Dagospia, sarebbe il nuovo compagno di Chiara Ferragni. Un nome che ha subito scosso il web perché lui avrebbe attualmente moglie e figli e proprio la moglie, tale Giulia Luchi, in queste ore avrebbe confermato il racconto riportato da Gabriele Parpiglia mettendo una serie di like a commenti contro l’imprenditrice in cui viene sostanzialmente descritta come una sciupa-famiglie.

Campara e Ferragni: “Telefonata durissima della moglie di lui a Chiara” https://t.co/6Ftz4iAbpS — BICCY.IT (@BITCHYFit) August 10, 2024

Gabriele Parpiglia, infatti, ha raccontato che prima di conoscere Silvio Campara, Chiara Ferragni ha stretto amicizia con Giulia Luchi conosciuta in quel di Forte dei Marmi, in Toscana. Giulia avrebbe anche teso una mano all’influencer per risollevarla dal suo periodo nero, ma la nuova amicizia sarebbe passata in secondo piano una volta che Chiara avrebbe conosciuto Silvio.

“Mentre la Ferragni scriveva a Giulia, contemporaneamente messaggiava con Silvio” – ha scritto Gabriele Parpiglia – “Il dramma è esploso quando la Ferragni è a Capri e si lascia sfuggire una frase: “Lui me lo prendo” e lo fa mostrando le foto che scambiava col neo-fidanzato, seduta a un tavolino“.

La notizia è stata ripresa da varie testate online e influencer vari, fra cui una pagina Instagram che si chiama I Tesori di Angelica, che ha condiviso il pezzo in un post. Fra i molti commenti anche uno scritto da un utente: “Mi hanno sempre fatto schifo le donne che fanno rompere le famiglie“. Un commento che, come dimostra il video qua sotto, ha fra i like anche quello di Giulia Luchi.

Giulia Luchi è stata Miss Toscana nel 2009

Nata a Prato nel 1990, Giulia Luchi non è una persona famosa, anche se nel 2009 ha avuto la sua botta di popolarità vincendo Miss Toscana e rappresentando la regione a Miss Italia dove conquistò la fascia di Miss Eleganza e la Top10. (A vincere quell’anno fu Maria Perrusi, in gara con la fascia di Miss Calabria).

Un giornale di quell’anno descrisse così la neo vincitrice di Miss Toscana:

“Miss Toscana 2009 è alta un metro e 78 centimetri, ha la taglia 40, gli occhi verdi e i capelli castani. Giulia Luchi é un perito tessile, ma di lavoro fa la modella, è del segno dei pesci e la sua aspirazione è quella di entrare nel mondo della moda e della televisione. Una sportiva, pratica nuoto e pilates e la sua particolarità è un tatuaggio bianco su un piede in cui è riportata una frase di una canzone di Robbie Williams, omaggio alla mamma che ne ha uno uguale”.

15 anni dopo si è ritrovata al centro di un gossip estivo a suo discapito.