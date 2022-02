Nel 20217 Giulia Latini e Soleil Sorge hanno partecipato a Uomini e Donne per corteggiare Luca Onestini. Il tronista alla fine ha scelto l’italo-americana, che però pochi mesi dopo l’ha lasciato mentre lui era nella casa del GF Vip 2. In quei mesi la Latini non ha risparmiato critiche per la Sorge: “Soleil non la sto proprio capendo: arrivare a dire che non è più innamorata di Luca soltanto per dei messaggi… A me non sembra una cosa grave! Evidentemente c’è qualcosa altro dietro che io non so, oppure ha voluto semplicemente spostare l’attenzione. In quello che ha fatto c’è qualcosa di non chiaro“.

A distanza di anni le cose sono cambiate, la 28enne non nutre rancore per l’ex rivale in amore. Infatti Giulia Latini ai microfoni di GF Vip Party ha ringraziato Soleil ed ha anche lanciato una shade velenosa a Luca Onestini.

“Io nemica di Soleil? No, sono passati tanti anni. Sì, corteggiavamo Luca, ma quello che la gente non sa, è che io sono ancora in debito con Soleil perché mi ha fatto scansare un fosso e lei può confermare e di questo sono sicura. Perché su Twitter dicono che sono la nemica di Sole? Io e lei non è che ci conosciamo bene, nel programma eravamo l’una contro l’altra. Nella vita reale non ci siamo frequentate, ma senza Luca in mezzo potevamo anche andare d’accordo. Ok che è molto provocatrice, lei era così a Uomini e Donne, così a L’Isola e anche al GF, ma questo suo fare da acida diverte anche“.

Giulia Latini: “Soleil merita davvero la finale”.

“Il mio concorrente preferito? Ero molto fan di Aldo Montano e Manuel Bortuzzo. Perché vedere nel quotidiano due sportivi genuini è bellissimo. Detto ciò adesso direi Davide Silvestri. Lui è molto diretto, dice sempre la sua, è molto oggettivo e non sii schiera con le persone a seconda di come vanno le cose, come fa Manila Nazzaro. La mia finale ideale sarebbe: Davide e anche Soleil, perché se lo merita, in pratica ha fatto il GF Vip, su questo non ci piove, poi mi è piaciuta Sophie e aggiungo Kabir, che è un signore, la tocca piano, parla poco, ma dice tante cose sensate. Sole e Belli? Penso che lei fuori uno come Alex, schifosamente egocentrico, non l’avrebbe mai guardato, però le ha fatto gioco il triangolo, si parla sempre di lei ed è stata brava, nulla da dire”.

Giulia Latini:”SONO IN DEBITO CON SOLEIL PERCHÉ MI HA AIUTATO A SCANSARE UN FOSSO. E LEI POTRÀ CONFERMARLO” ✈️✈️✈️✈️✈️ VI PREGO#gfvip #gfvipparty pic.twitter.com/hrYskPGVoJ — ᴄʀᴜᴅᴇʟɪᴀ ᴅᴇ ᴠɪᴘ 🏳️‍🌈 (@crudeliadevip) February 7, 2022

Giulia Latini: ringrazio Soleil perché grazie ha lei ho scansato un fosso ARTE TALENTO SAPIENZA SACRIFICIO PROFESSIONALITÀ #GFVIP #TEAMSOLEIL #SOLEARMY pic.twitter.com/akATfWH27k — FAI COME EMILY💘🐍 (@chiara_sciuto) February 8, 2022