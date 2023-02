Giulia in lacrime conferma la crisi con Pierpaolo: la reazione di lui e la risata di Soleil

Durante la giornata di ieri si è estesa a macchia d’olio la voce di una presunta crisi fra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli e ieri sera, in apertura di puntata durante il Grande Fratello Vip, la bastarda col tablet ha confermato il tutto con la voce rotta e le lacrime agli occhi.

“Allora voglio essere sincera, Alfonso. Stiamo vivendo un momento di crisi che può succedere a tantissime coppie trentenni. Ma non sono volati piatti, non è in discussione l’amore, non ci sono di mezzo tradimenti o terze persone. Anzi, stiamo cercando di capire in che direzione sta andando la nostra relazione. Io personalmente spero di poter trovare una soluzione. So che siamo una coppia nata sotto le telecamere e quindi è difficile chiedere di avere privacy , ma spero che questo accada. Sembrerà surreale ma passeremo San Valentino da separati. Anzi con te domani a Napoli. Magari ci fai anche da psicologo”.

Giulia e Pierpaolo in crisi, la reazione di lui e di Soleil

Quando questo è andato in onda in contemporanea su Mediaset Infinity c’era la diretta del GF Vip Party condotta proprio da Pierpaolo Pretelli che ha seguito lo sfogo in religioso silenzio. Al suo fianco anche Soleil Sorge che invece è scoppiata in una risata che ha poi cercato di nascondere (invano) con la mano.

Soleil pare abbia riso alla frase “non sono volati piatti”, ma molti fan dei Prelemi l’hanno ugualmente accusata di aver mancato di rispetto.