Giulia De Lellis qualche giorno fa ha realizzato un gioco con FanPage che è stato pubblicato questa mattina e che, visti i recenti sviluppi pubblicati dal settimanale Chi, cascherebbe proprio a pennello. A FanPage, infatti, la De Lellis ha parlato proprio di Tony Effe e del suo status sentimentale.

De Lellis paparazzata con Tony Effe: “Una lunga notte insieme” #Damellis https://t.co/GSXzsOsgNC — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 26, 2024

“Non metto quasi mai foto con il fidanzato come sfondo del telefono, non che ora ce ne sia uno. La mia ultima relazione risale a sei mesi fa“. Il riferimento è alla storia conclusa con Carlo Gussalli Beretta. “Da quel momento ci sono state delle bellissime frequentazioni, magari dei caffè o delle conoscenze di alcune persone, ma nessuna relazione“. Giano Del Bufalo rientra quindi in una “bellissima frequentazione”? Nel dubbio, lei è single. “Seguo tutti i miei ex su Instagram, anche quelli che si sono rifidanzati, alla fine dei conti la vita va avanti per tutti, se si sono rifidanzati ben venga, l’importante che siano felici“.

Giulia fa chiarezza su Tony e svela perché ha chiuso con la Ferragni: “Due motivi per cui abbiamo chiuso”

Giulia De Lellis ha poi svelato perché lei e Chiara Ferragni hanno smesso di seguirsi su Instagram.

“Credo che lei ci sia rimasta male perché una volta ho pubblicato tra le stories una battuta di Selvaggia Lucarelli che mi fece molto ridere. Era lo screen di un articolo che diceva “Parliamo del marito di Chiara Ferragni, Fabio Maria Damato”. Io dopo le scrissi un messaggio in cui le dicevo “Spero che tu non te la sia presa“. E invece lei se l’era presa e aveva smesso di seguirmi. Io non ho nulla contro di lei. Poi ha iniziato a mettere un po’ di like sciocchi sul mio conto e a quel punto smisi anche io di seguirla”.

De Lellis e Ferragni che litigano su Instagram per quei motivi: