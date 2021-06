Giulia Stabile e Sangiovanni in questi giorni sono stati intervistati da WittyTv per quella che è a tutti gli effetti la loro prima intervista di coppia sul loro rapporto.

Giulia e Sangiovanni, l’intervista a confronto

I due artisti hanno risposto con le bacchette (“IO”, “LUI”, “LEI”) alle varie domande. Da questo gioco – che potete vedere su Witty – abbiamo scoperto che Sangiovanni cucina meglio di Giulia (e mangia di più), è il più litigioso ed anche il più bravo ad imitare l’altro. Giulia, invece, è la più gelosa e la più permalosa. Alla domanda ‘Chi è il più simpatico?‘, invece, entrambi hanno risposto “io”.

“Ci sono tantissime cose da fare dopo Amici, ma è quello che volevo quindi me la vivo bene“, ha dichiarato Sangiovanni. “Il post Amici? Mi è sembrato di risvegliarmi da un sogno“, ha ribadito la ballerina.

Nel momento degli auguri l’una all’altro, Sangiovanni ha augurato a lei “Ti auguro di risolvere tutte le tue paure e le tue insicurezze“, mentre lei ha replicato: “Io ti auguro di vivere senza ansie“.

Abbiamo fatto alcune domande a Giulia e Sangiovanni, il risultato? Un #WittyScoppia assolutamente da non perdere! Fidatevi di noi 😉 😂 Cliccate QUI o scaricate l’APP di WITTYTV per questa intervista esclusiva! https://t.co/yZ1a2QRZVY @sangiovann1 @giuliast4bile — Witty TV (@WittyTV) June 21, 2021

Da Amici alla conquista di Rai Uno

Una settimana ricca di eventi per la ballerina vincitrice di Amici dato che, oltre l’intervista rilasciata a Witty, ha posato anche per Vanity Fair ed è stata ospite a Domenica In da Mara Venier.