Giulia e Sangiovanni si sono uniti per la realizzazione del video ufficiale di Malibu, uno dei tormentoni di questa estate già certificato quarto disco di platino (con oltre 280 mila copie vendute).

Un successo che ha consentito al cantante di entrare di diritto nella Top10 degli artisti di Amici che più hanno venduto nella storia, nonostante sia al suo esordio nel mondo discografico. Il video di Malibu, diretto da LateMilk, è stato girato in un moderno luna park con tanto di Giulia Stabile che – nei panni di Sangiovanni – ha realizzato la coreografia ufficiale che dovrebbe diventare un trend su TikTok. Dovrebbe, appunto, perché i passi sono così complicati per chi non mastica la danza, che secondo me in pochi riusciranno a farlo corretto.

Nella didascalia del post condiviso su TikTok il cantante ha scritto: “Questa è la coreografia ufficiale che vedrete nel video, creata e ballata da my wife Giulia💓 give it a try!“.



Giulia Stabile, ecco la coreografia ufficiale di Malibù ed il video tutorial

Sangiovanni | Malibu | Testo

Son le parole tue, no?

Tu non bisticci mai?

Ci piace giocare

Facciamo le marachelle quando bisticciamo

Ti stringo la faccia e ti metto la mano sul cuore

E sorridiamo

Quando ti arrabbi hai una faccia dolcissima

Siamo due scemi

E sì che mi piace, alla follia

Tu fai quelle facce-e

Mi tieni il broncio-o

Se ti tolgo il trucco-o

Ma lo sai che sei ancora più bella

Quattro di notte-e

Luci si spengono

I cuori si bruciano

E fanno le scintille

Nella città-tà-tà

Di notte si ta-ta-tace

Ancora che ta-ta-t’amo

Come un bambino con le figurine

La paranoia-ia-ia

Se poi te ne va-va-vai

E le braccia di un’altra-tra

Non fermano il tempo come con le tue, sì

Strette, ferme le lancette

Siamo sulle giostre

Salgo io poi sali pure tu

Nel mentre, guardiamo dall’alto

Mezzo continente

Se vuoi ti compro tutta Malibu

Se vuoi ti compro tutta Malibu

Siamo due stelle, guardano tutti

Sei ancora piccola se ti imbarazzi

Quando ti regalo un po’ di carezze

Oppure ti faccio troppi complimenti

Baciami subito

Che manco mi accorgo

Che il cielo non è solo nostro

Ma il battito sì, quando

Ho le guance rosse-e

Gli occhi di ghiaccio-o

Rimango di stucco-o

Quando mi dici: “Siamo imperfetti”

Quattro di notte-e

Le luci si spengono

Labbra s’incollano

E dopo non si staccano mai

Strette, ferme le lancette

Siamo sulle giostre

Salgo io poi sali pure tu

Nel mentre, guardiamo dall’alto

Mezzo continente

Se vuoi ti compro tutta Malibu

Se vuoi ti compro tutta Malibu

Nella città-tà-tà

Di notte si ta-ta-tace

Faccio m’ama non m’ama

Come i bambini con le margherite

La paranoia-ia-ia

Se poi te ne va-va-vai

E le braccia di un’altra-tra

Non fermano il tempo come con le tue, sì

Strette, ferme le lancette

Siamo sulle giostre

Salgo io poi sali pure tu

Nel mentre, guardiamo dall’alto

Mezzo continente

Se vuoi ti compro tutta Malibu

Se vuoi ti compro tutta Malibu

(Yah-yah, yah-yah)

Se vuoi ti compro tutta Malibu

Com’è?