Giulia e Pierpaolo sulla crisi: “Ci eravamo lasciati, sembrava un addio”

Giulia Salemi, ospite da Silvia Toffanin, ha rivelato il sesso del bambino che aspetta da Pierpaolo Pretelli e ha discusso della crisi di coppia affrontata lo scorso anno. Ha dichiarato che separarsi non è sempre un male, citando la famosa frase: “capisci cosa ami di una persona solo quando la perdi”. Secondo Giulia, una separazione nei momenti difficili permette di riflettere su sé stessi e sulla relazione, anziché forzare una situazione che potrebbe rivelarsi insoddisfacente.

Durante la loro crisi, Giulia e Pierpaolo hanno mantenuto dignità e rispetto reciproco, senza spettacolarizzare la situazione. Entrambi non si sentivano convinti che la relazione fosse finita e hanno preso una pausa affettiva durante la quale il loro rapporto sembrava volgere al termine. Giulia ammette che è stata una fase difficile per entrambi.

Parlando della loro relazione, Giulia ha espresso che l’anima gemella non implica necessariamente la perfezione. Ha sottolineato come ci sia una certa pressione nel voler far funzionare tutto, ma ha affermato che la perfezione non esiste, tanto meno il partner ideale. L’importante è trovare un equilibrio anche nelle difficoltà. Ha rivelato che, nonostante la crisi, l’amore tra di loro non era effettivamente finito e entrambi si sono cercati. Hanno trasformato un quasi addio in un nuovo inizio, ripartendo da zero e decidendo di dare una nuova chance alla loro storia, culminando nel progetto di diventare genitori.

Giulia ha anche condiviso che, durante la fase di crisi, ha ricevuto supporto anche dal parroco del suo paese. In particolare, nel mese di dicembre, ha avuto una conversazione significativa con lui, che l’ha ascoltata senza pregiudizi. Questo momento ha contribuito a cambiare il suo approccio alla vita, facendole rivedere le sue priorità e portandola a mettere gli altri al primo posto, piuttosto che se stessa.

Le sue parole pongono l’accento su come le crisi possano fungere da opportunità di crescita e riflessione all’interno di una coppia.