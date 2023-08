Giulia e Pierpaolo conduttori di Ex On The Beach al posto di Cecilia e Ignazio

Giulia e Pierpaolo sono i nuovi conduttori di Ex On The Beach Italia, parola di TvBlog.

Quando la Salemi aveva annunciato in tempi non sospetti il suo mancato ritorno nello studio del Grande Fratello aveva parlato di nuovi progetti. Fra questi: la serie con Pierpaolo dal titolo Casa Prelemi, il ritorno di Salotto Salemi e la “conduzione di un format su una piattaforma”. E questo sarebbe proprio Ex On The Beach Italia.

Il reality show quest’anno è stato comprato da Paramount+ che ha già mandato in replica l’ultima edizione che ha fatto il boom grazie agli sfottò della Gialappa’s nel nuovo GialappaShow. Giulia e Pierpaolo, quindi, ereditano il reality da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che lo hanno presentato per ben tre edizioni consecutive dal 2020 al 2022. La prima edizione del 2018, invece, è stata condotta da Elettra Lamborghini.

La quinta edizione di Ex On The Beach Italia è il secondo titolo di genere reality show acquistato quest’anno da Paramount+ che ha già fatto suo Drag Race Italia giunto alla terza edizione.

Giulia e Pierpaolo, la crisi a febbraio rientrata immediatamente

I Prelemi lo scorso febbraio hanno vissuto una crisi con tanto di rottura lampo, poi subito la pace. Ora hanno in saccoccia due programmi di coppia.

“Per la Salemi questo è un periodo d’oro: è la realizzazione di sogni coltivati negli anni e che si stanno concretizzando, è naturale che lo voglia vivere al cento per cento. Così il lavoro occupa quasi la totalità del tempo e i momenti per la coppia sono più limitati” – aveva scritto Chi lo scorso febbraio – ” La sensazione di molte è di sentirsi a un bivio: carriera e successo o coppia, famiglia e figli? […] Lui percepisce una minore presenza fisica e mentale della compagna e solleva perplessità sulla relazione. La sua replica infatti è stata «Bisogna riflettere sulle priorità della vita», a sottolineare che in questo momento le cose a cui danno importanza sono differenti e che la coppia è stata messa in secondo piano”.