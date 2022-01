Giulia D’Urso è un ex volto di Uomini e Donne (scelta del tronista Giulio Raselli) ed a quanto pare è anche una grande amica di Antonio Medugno, il tiktoker tutto muscoli entrato ieri sera al Grande Fratello Vip.

Antonio Medugno: online una foto prima di diventare muscoloso https://t.co/ObxEfQSQj9 #GFVIP — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 29, 2022

Antonio Medugno è entrato nella Casa con dei “graffi sul petto” fatti da Clarissa Selassié durante un loro incontro in camera da letto. Interrogata da Alfonso Signorini in merito, Clarissa ha specificato che è stato Antonio a fare la prima mossa su Instagram e che sarebbe andato a Roma per conoscerla. Storia negata da Medugno che ha specificato che in realtà è stata la principessa a scrivergli per prima.

Ad avvalorare questa tesi è stata appunto Giulia D’Urso, amica del TikToker. La ragazza su Instagram ha scritto: “Io sapevo una storia completamente diversa.. è venuto a Roma per te? Senza parole. Tu [Clarissa, ndr] hai le chat, io ho i video ed i vocali. Scegli tu”.

Che video e vocali compromettenti di Clarissa Selassié potrebbe avere Giulia D’Urso? Antonio Medugno le ha forse inoltrato qualche audio che gli ha inviato in tempi non sospetti la principessa?

Nel dubbio il rapporto fra Giulia e Antonio potrebbe essere più complesso di una semplice amicizia. A parlare è stata Deianira Marzano:

“Giulia D’Urso veniva spesso a Napoli per Antonio. Una storia che non è mai decollata. Perché [Giulia, ndr] non parla delle cose sue che non vuole far sapere invece di minacciare che ci sono video a Clarissa. Parla solo per invidia perché ha avuto un bel due di picche e sfoga su Clary”.

Nel dubbio #TeamClary. Ha fatto proprio bene a divertirsi con Medugno.