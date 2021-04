Giulia di Amici ha compiuto 18 anni proprio all’interno della scuola e questa settimana sua madre, dopo mesi di silenzio, ha rilasciato un’intervista al settimanale DiPiù, come riportato da Novella2000,

La madre ha confessato che Giulia è stata vittima di bullismo a scuola:

“Una volta è tornata a casa in lacrime, con il giacchino di cuoio tutto rovinato. I compagni di classe glielo avevano sottratto e tagliato. Glielo avevano ridotto a strisce. A pezzi. Sono immediatamente andata a parlare con i professori. Mi hanno detto che la colpa era di mia figlia, che il resto della classe le voleva bene, ma lei non si inseriva. “Se le vogliono bene, perché le tagliano la giacca? Perché le danno addosso? Perché quando fa ginnastica nessuno tifa per lei?” ho urlato. Mi hanno risposto che avrei dovuto non farle più frequentare le lezioni di danza e, invece, mandarla al doposcuola per consentirle di inserirsi nel gruppo dei compagni”.

E ancora:

“Non avrei mai tolto a mia figlia l’unica cosa che riusciva a renderla felice. Ma non è stato un periodo facile. Giulia usciva da scuola, andava a danza e spesso rimaneva a lezione fino alla sera. Poi tornava a casa e si metteva a studiare fino a tardi. Temeva che, se non si fosse preparata, i suoi compagni l’avrebbero presa in giro. A volte si nascondeva sotto le coperte e continuava a studiare fino all’alba. Era una lotta continua. L’indomani, però, mi accorgevo subito del modo in cui aveva passato la notte perché aveva le occhiaie e si addormentava in classe. Sono stati anni difficili. Nemmeno la psicologa della scuola l’ha aiutata. Tuttora, quando usciamo in macchina, Giulia non vuole che passi nella via di quella scuola: mi chiede di fare strade diverse perché ha ricordi troppo brutti”.

“Prima di conoscere Sangiovanni, mia figlia non aveva mai dato nemmeno un bacio a un ragazzo. Non si era mai innamorata perché pensava soltanto alla danza. Nella sua vita non c’era tempo per i ragazzi. Sono felice che, finalmente, in un ambito protetto come quello della scuola di Amici, anche per lei sia giunto il momento dell’amore.

Io mi sono sentita un po’ in colpa nell’assistere a quello che lei faceva e a quello che stava crescendo nel suo cuore. Mi è sembrata di spiarla dal buco della serratura. Ormai però mi sono abituata. Anzi, sono proprio contenta che abbia trovato un ragazzo come Sangiovanni. Sono carini insieme. Mio marito, invece, quando ha visto che si scambiavano il loro primo bacio ha smesso di parlare. È gelosissimo di Giulia. C’è voluto del tempo per elaborare la situazione. Adesso, però, riesce a dire: “Sangiovanni mi è simpatico”. Un po’ alla volta gli piacerà sempre di più”.