Giulia De Lellis è stata una grande protagonista (nel bene e nel male) della prima e della seconda edizione del Grande Fratello Vip. Prima perché aveva il fidanzato in Casa, poi perché in quella Casa c’è entrata anche lei da concorrente. Per questo motivo un suo follower le ha chiesto un commento sull’attuale edizione. Edizione che Giulia sta seguendo, ma che non le sta piacendo granché…anzi.

“Un commento sul GFVip? No, meglio di no, fidati… Sono scioccata e mi stupisco di come sia possibile che sia diventato in questo modo”.

Giulia De Lellis non è entrata nelle dinamiche specifiche della Casa (si riferiva al trattamento riservato a Katia Ricciarelli?), ma questa non è la prima volta che tira una frecciatina al programma.

Anche durante la scorsa edizione, commentando le dinamiche sul triangolo tra Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, l’influencer aveva espresso il suo punto di vista:

“Che tristezza, solo questo! Ma lasciassero stare questi due ragazzi fare ciò che sentono! Non vedo il senso di tutta questa invadenza! Ok le dinamiche televisive ma fino ad un certo punto perché poi risultano fuori luoghi e imbarazzanti. Giulia è la sua attuale fidanzata e lei, Elisabetta, la sua vecchia fiamma. Mi sembra davvero poco carino tutto ciò…”.

Siete d’accordo con le parole di Giulia?