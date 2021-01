Giulia De Lellis ogni tanto chiacchiera con le sue temutissime ‘Bimbe’ e risponde volentieri alle loro domande. Ieri sera l’influencer (che reciterà in un film di Fabio Volo) ha svelato in che rapporti è con Andrea Iannone ed ha anche smentito i rumor che parlavano di nuovi tradimenti subiti nella sua storia 2.0 con Andrea Damante.

“No, non avevo già iniziato a sentire Carlo mentre ero in vacanza con Damante. Ironizzo su tante cose, ma questo no. Comunque quando sono fidanzata e innamorata io amo solo il mio fidanzato. Posso fare apprezzamenti. Se vedo un bel ragazzo lo dico, ma finisce lì. Sono una persona molto seria e certe cose non le faccio.

Oddio ho detto questa cosa? Allora mi sono sbagliata a scrivere. Io e Andrea siamo in buonissimi rapporti. Ma io di base con tutti i miei ex rimango in rapporti sereni. Alla fine si condividono tanti momenti bellissimi. Cioè non ha senso non salutarsi, chiedersi come va, come non va… farsi gli auguri di Natale o per il compleanno. Non ci trovo niente di male anzi la vedo una cosa molto carina e intelligente. Ovviamente quando si può.

Se con Damante è finita perché mi ha tradita un’altra volta? No, questa cosa non c’entra assolutamente nulla. Diciamo che è una cosa più lunga e complicata da spiegare”.