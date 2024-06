Giulia De Lellis svela con chi tornerebbe fra i suoi ex fidanzati e perché

Giulia De Lellis oggi è stata ospite del podcast The Roulette Talk di Elen Ellis (prodotto da Taag!, la stessa società che si occupa anche del podcast di Giulia Salemi) e fra le mille domande ha parlato pure di Andrea Damante.

“Se dovessi tornare per forza con qualche mio ex? Mi state costringendo a dirlo? Se devo rispondere per forza perché il gioco lo richiede vi rispondo. Sono indecisa fra due nomi, uno è un po’ più delicato. Va beh, facciamo felici un bel po’ di persone e diciamo Damellis are back! Tanto io e Andre ci conosciamo da tutta la vita, sono anni che ci proviamo e riproviamo, so già come sarebbe a stare con lui, ogni volta ci riscopriamo e ci riconosciamo. E siccome in questo periodo non mi sopporta e gli sto antipatica gli faccio questo regalo. Ovviamente Andrea si gioca, stiamo scherzando”.

Quando Giulia De Lellis è stata messa davanti alla questione: “Preferiresti fare due anni di prigione o tutta la vita con un ex?“, ha così risposto:

“Fra due anni di prigione o tutta la vita con un ex? Ma con un ex! Io con il mio ex ci sto da Dio mi fa morire, ci divertiamo da morire! Ah parte aspè, quando dovrei entrare in prigione così mi faccio un po’ di calcoli? Ma ai domiciliari a casa o entro proprio dentro la galera? Va beh ti rispondo che per me è uguale tanto è una galera in entrambi i casi”.

Battute a parte, la De Lellis ha poi concluso parlando di amicizie e fiducia: “Io perdono tutti però una volta che mi fai un torto nel profondo io non ti guardo più come prima, cambia tutto, io ti cancello. Ma ciò non cambia che ti saluto, ti chiedo come stai e se mi chiedi un favore te lo faccio“.