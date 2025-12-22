14.4 C
Roma
martedì – 23 Dicembre 2025
Gossip

Giulia De Lellis sulla figlia Priscilla

Da stranotizie
Giulia De Lellis sulla figlia Priscilla

Giulia De Lellis e Tony Effe hanno preso una chiara decisione sulla figlia Priscilla: non mostrarla sui social network. Dopo aver trascorso una vacanza sulla neve con gli amici Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Giulia ha deciso di dedicarsi ai suoi fan rispondendo alle loro domande sui social network.

A chi le chiede come mai il volto della figlia non sia ancora apparso tra foto e video, Giulia risponde che le cose belle le protegge e che questo le fa sentire meglio e la percepisce più al sicuro. Questa scelta di protezione nei confronti della bambina potrebbe far sì che una volta cresciuta, Priscilla possa effettivamente iniziare ad apparire sui social come molti fan sperano.

Quando un fan le chiede a chi somiglia, Giulia dà una risposta che incuriosisce: vorrebbe poter dire che la figlia somiglia a lei, ma in realtà somiglia più a Tony. Inoltre, aggiunge che c’è un dettaglio che potrebbe lasciare tutti senza parole: hanno fatto una figlia bionda con gli occhi verdi, caratteristiche che non corrispondono ai colori di capelli e occhi di Giulia e Tony. Giulia ha anche parlato del suo parto, spiegando di aver deciso di fare un cesareo programmato per far nascere la piccola Priscilla. Non vuole svelare i dettagli privati del suo parto, ma precisa che non le manca avere il pancione e che, sebbene la gravidanza sia un miracolo straordinario, non crede che sia poi così piacevole.

Articolo precedente
Camionisti in rivolta a Budapest
Articolo successivo
La Pantera Nera: segreti svelati
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.