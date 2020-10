La storia tra Giulia De Lellis e Andrea Damante è finita da pochi mesi, ma qualche giorno fa l’ex corteggiatrice in una serie di storie Instagram ha confessato di essere rimasta in ottimi rapporti con il dj. Ma proprio mentre la vulcanologa parlava del suo ex, lui eliminava una alla volta le loro foto di coppia dal suo profilo.

Adesso sull’account Instagram del bel veronese non c’è traccia di Giuliona e secondo il settimanale Chi il motivo sarebbe legato al nuovo amore della ragazza, che pare sia Carlo Gusalli Beretta (di questo flirt vi avevo già parlato ad agosto), uno dei migliori amici del Dama.

“Cosa è successo tra Andrea Damante e Giulia De Lellis? Sul numero in edicola da oggi, mercoledì 21 ottobre, il motivo della rottura tra i “Damellis”. Giulia da quest’estate fa coppia fissa con Carlo Gusalli Beretta, amico di Damante ed ex di Dayane Mello. Durante il fine settimana sono avvenute le presentazioni in famiglia. Sarebbe stato proprio questo motivo a spingere il dj veronese a eliminare dal suo profilo tutte le foto in coppia con la De Lellis. Sarà un addio definitivo?”

Ieri un altro amico di Damante, un certo Nicola, ha pubblicato una storia che a molti è sembrata una frecciatina legata a questa storia: “Stavo pensando, amici amici e poi ti rubano la bici! Che amarezza. Ogni riferimento è puramente casuale“.

Poco dopo la sorella di Giulia De Lellis ha risposto alla shade: “La bicicletta non è un viluppo di metallo, un insieme inerte di leve e ruote. È arpa birmana. Sinfonia. Un dono della vita. Trasforma in musica storie di uomini. Anche tragedie. Per non farti rubare la bici serve la catena“.

La reazione dei fan dei ‘Damellis’ alla nuova storia di Giulia De Lellis.

Ragazzi se si è onesti gdl è indifendibile.

Non si va comunque con l’amico dell’ex storico. STOP. #damellis — DiVano (@divanocucina) October 21, 2020

#damellis di tutto il fango buttato addosso in qs giorni solo su una cosa sono d’accordo… che Giulia dovrebbe imparare a stare un po’ da sola e non chiudere ed aprire relazioni così in fretta. Serve tempo per metabolizzare ed interiorizzare… lei non se ne da mai di tempo — Nothingbutthetruth (@Nothing03606268) October 21, 2020