14.4 C
Roma
martedì – 25 Novembre 2025
Gossip

Giulia De Lellis smentisce crisi con Tony Effe

Da stranotizie
StraNotizie.it - Solo il Meglio dalle Notizie

Mentre alcuni esperti di gossip continuano a insistere sulla presunta crisi di coppia con Tony Effe, Giulia De Lellis ha fatto capire chiaramente a tutti i suoi follower che queste cattiverie non le rovineranno certo il Natale.
Quest’anno Giulia ha voluto ben tre alberi di Natale: uno per la sua casa, uno per il suo ufficio e uno a Roma. Quest’ultimo “nasconde” una dedica per sua figlia Priscilla.
Completamente addobbato con decorazioni bianche, tra le tante palline ce ne sono alcune “speciali” pensate per la piccola: “Benvenuta”, “Il primo Natale”, “Giulia, Tony, Priscilla” e altre ancora.
È l’ennesima conferma che Tony Effe e Giulia De Lellis sono a tutti gli effetti una famiglia unita, e non saranno certo i giornalisti di gossip a metterlo in discussione.
In passato aveva sempre risposto con la dovuta leggerezza, facendo capire ai suoi follower che qualunque cosa uscisse sul suo conto non poteva essere vera dal momento che non era lei stessa a dirlo.
Con l’arrivo di Priscilla, però, i toni erano cambiati. La De Lellis si era concessa più di uno sfogo nei confronti di chi stava speculando sulla gravidanza, su di lei e su altri vip dello spettacolo.
Ora però ha preferito abbassare nuovamente i toni e condividere un messaggio più sereno e gentile.
Possono uscire tutti i gossip del mondo, lei e Tony ora hanno altri programmi più importanti.

Articolo precedente
Tensioni a Bergamo su Italia e Israele
Articolo successivo
Black Friday: sconti imperdibili
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.