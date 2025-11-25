Giulia De Lellis smentisce crisi con Tony Effe

Mentre alcuni esperti di gossip continuano a insistere sulla presunta crisi di coppia con Tony Effe, Giulia De Lellis ha fatto capire chiaramente a tutti i suoi follower che queste cattiverie non le rovineranno certo il Natale.

Quest’anno Giulia ha voluto ben tre alberi di Natale: uno per la sua casa, uno per il suo ufficio e uno a Roma. Quest’ultimo “nasconde” una dedica per sua figlia Priscilla.

Completamente addobbato con decorazioni bianche, tra le tante palline ce ne sono alcune “speciali” pensate per la piccola: “Benvenuta”, “Il primo Natale”, “Giulia, Tony, Priscilla” e altre ancora.

È l’ennesima conferma che Tony Effe e Giulia De Lellis sono a tutti gli effetti una famiglia unita, e non saranno certo i giornalisti di gossip a metterlo in discussione.

In passato aveva sempre risposto con la dovuta leggerezza, facendo capire ai suoi follower che qualunque cosa uscisse sul suo conto non poteva essere vera dal momento che non era lei stessa a dirlo.

Con l’arrivo di Priscilla, però, i toni erano cambiati. La De Lellis si era concessa più di uno sfogo nei confronti di chi stava speculando sulla gravidanza, su di lei e su altri vip dello spettacolo.

Ora però ha preferito abbassare nuovamente i toni e condividere un messaggio più sereno e gentile.

Possono uscire tutti i gossip del mondo, lei e Tony ora hanno altri programmi più importanti.