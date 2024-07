Giulia De Lellis smascherata dalla nipotina, il video

Il settimanale Chi il mese scorso ha lanciato il gossip sulla presunta frequentazione tra Tony Effe e Giulia De Lellis. I paparazzi infatti hanno beccato i due in centro a Napoli, dove pare abbiano trascorso una lunga nottata insieme: “Questa per loro è stata una lunga notte. Per la serie ‘vedi Napoli e poi ti innamori’. Lei è da poco tornata single e adesso ha passato del tempo con Tony Effe. Prima il concerto di Geolier, al quale hanno assistito insieme e poi in giro per le strade, fino al mattino“.

L’influencer e il trapper sono stati visti insieme anche in altre occasioni, come ad esempio al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, dove secondo alcune voci ci sarebbe anche stata una mezza scenata di gelosia dell’ex gieffina.

Giulia De Lellis e il video con la nipote: “Allora tu che esci con Tony Effe”.

La De Lellis è molto attiva su TikTok e poche ore fa ha pubblicato un video insieme alla nipotina: “Voglio sapere se hai conosciuto nuove amichette o amichetti a scuola. Magari qualcuno di importante che ti è rimasto nel cuore e vuoi raccontarmi. Ma sei impazzita?“.

La bambina senza pensarci troppo ha risposto: “Io sono impazzita? E tu che esci con Tony Effe? Me l’ha detto una mia amica di scuola“.

L’ex vippona non ha smentito e ha replicato: “Ah voi a scuola vi mettete a parlare di queste cose? A scuola si deve stare attente alla lezione, non devi parlare di me. A ricreazione vi mettete a parlare delle mie cose? A scuola non devi parlare di me, devi stare attenta alle lezioni. Digli ‘ragazzi non parliamo di mia zia’“.

Sarà solo una coincidenza, ma negli ultimi due giorni sta circolando un rumor secondo il quale Tony Effe starebbe vedendo un’ex alunna di Amici, Cosmary Facinelli. Non è che con questo video Giulia è entrata in modalità ‘se potessi andare a giocare un po’ più in là’?.