La scorsa settimana Andrea Damante ha parlato della sua situazione sentimentale e adesso è toccato a Giulia De Lellis. Dopo mesi di continue domande delle sue follower, ieri sera la vulcanologa ha rotto il silenzio ed ha confermato che la sua storia con l’ex tronista è finita da due mesi (ma va?!).

“Questa volta abbiamo voglia di proteggerci di più, per quanto possibile. Non abbiamo nascosto che da due mesi o poco più non stiamo più insieme e non viviamo sotto lo stesso tetto.. lo vedete, l’ho detto. Ho condiviso con voi quasi tutto di questa relazione incredibile. E’ bene che sappiate anche le distanze e il tempo non cambieranno ma alcuni legami. Andre è e resterà una delle persone più importanti della mia vita. Ci siamo l’uno per l’altra senza odio né rancori, senza colpe o cose simili. Stiamo cercando solo di vivere la nostra vita così come viene augurandoci il meglio insieme o separati che sia”.

Quindi niente secondo libro sulle corna?

Andrea Damante e la sua versione sulla situazione con Giulia De Lellis.

“Tra me e Giulia le cose non stanno andando nel migliore dei modi. Abbiamo deciso di prenderci del tempo, inevitabilmente questo non mi fa stare benissimo, però sono sicuro che col trascorrere del tempo, in un modo o nell’altro, passerà senza che nessuno dei due faccia del male all’altro, né ci si manchi di rispetto. Ci siamo solo presi del tempo per capire, essendo in un momento importante della nostra storia e della nostra vita.

Le ‘Damelline’ sono sotto choc.

Ma davvero pensate che stanno ancora insieme e se sono d’amore e d’accordo perchè non scambiarsi i like?Neanche per le cose importanti? Qualcosa e’ successo, si sentiranno ma non sono in totale pace! In futuro potrebbero ritornare,Ma ad oggi sono lasciati. E’ evidente. #damellis — Noemi (@Noemi64326314) September 14, 2020

Sono sotto shock, non voglio crederci #damellis — Giulietta (@damellisfan) September 14, 2020