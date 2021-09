Giulia De Lellis qualche giorno fa ha pubblicato su Instagram una foto in tenuta da caccia totalmente firmata dal suo compagno, Beretta.

“Aveva ragione la mia ciccia Ivana Mrazova, qui le foreste sono meravigliose!” – ha scritto su Instagram – “Il telefono prende pochissimo, l’aria è pulita, fresca ed il cibo buonissimo. Prima di girare il centro della città ci godiamo questa libertà! Gita fuori porta x2 💜 “

Il look (o il commento?) non è affatto piaciuto ad una sua follower che le ha dato della ridicola senza troppi giri di parole. Offesa che non è passata inosservata a Giulia De Lellis, che le ha risposto per le rime.

“Ma lei che è una madre di famiglia, invece, che mi segue solo per insultarmi pubblicamente (per non parlare dei suoi messaggi privati agghiaccianti) non si sente un tantino fuori luogo? Perché solo ridicola è dir poco. Ma poi da tempo, basta. Si faccia aiutare per favore”.

E davanti ad un commento sterile di questo genere non poteva non commentare. Ha fatto benissimo.