Se avete TikTok o Instagram in questi giorni vi sarete sicuramente imbattuti in una ragazza bionda che imita (alla perfezione!) Giulia De Lellis. Occhi socchiusi, palpebre sbattute a ripetizione, lingua fra i denti, menzione alla nipotina e mille parole storpiate col diminutivo: c’è di tutto ed il risultato è incredibile, vedere per credere.

Questa ragazza ha un nome, Alessandra Rametta, e su TikTok vanta oltre 350 mila seguaci.

I video in cui imita Giulia De Lellis sono stati visti anche dalla diretta interessata che prima ha commentato con un semplice “io la amo” (sotto al post di Trash Italiano), successivamente ha spiegato come mai ha questa abitudine nell’usare i diminutivi ed i vezzeggiativi delle parole.

“Sto andando ad un’oretta da casa, con tutti i permessi del caso, perché tra poco vedrete una cosetta molto carina. Sì, lo so, dico sempre “cosina, cosetta”, non mi prendete in giro, è una cosa che ho da quando sono piccola. Ricordo quando vivevo con mia madre le dicevo: ‘Senti, mamma stasera vengono gli amichetti possiamo fare una cena?’ e lei mi rispondeva: ‘A Giu’, ma ancora con questi amichetti? Avete 20 anni. Mi dispiace ragazzi, ma ancora per un po’, cioè in realtà spero per molto finché vivrò, dovrete portare pazienza, io uso questi vezzeggiativi di continuo” | via Webboh.it