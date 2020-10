La scorsa settimana Andrea Damante ha cancellato dal suo profilo Instagram tutte le foto con Giulia De Lellis. Il dj veronese poco fa a Verissimo ha confermato la relazione tra la sua ex fidanzata e l’ex amico Carlo Gusalli Beretta e ha confessato di non aver preso bene la notizia.

Giuliona nelle sue storie Instagram ha ammesso di aver visto l’intervista che Silvia Toffanin ha fatto al suo ex e ha detto di non sentirsi in colpa, perché con la coscienza pulita si può fare tutto.

“Sono molto tranquilla. Si ragazzi ho visto anche io quello che è appena passato in tv. Ero appena salita in stanza, non mi piace fare queste cose. Mi sento solo di dirvi con il cuore, che con la coscienza pulita si può fare sempre tutto. Vi ringrazio per tutti i vostri messaggi però voglio dirvi che sono tranquilla. Sapete che io vi parlo con sincerità”.

Non le piacerà parlare di queste cose, a meno che la Mondadori non le chieda di scriversi farsi scrivere un libro.



Le storie di Giulia De Lellis.